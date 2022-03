The Batman, L'Enigmista è un villain migliore del Joker di Heath Ledger?

I villain sono sicuramente uno dei punti di forza di The Batman: il film di Matt Reeves ci è andato giù pesante in tal senso, offrendoci in una sola botta gente come Carmine Falcone, Catwoman, Pinguino e, soprattutto, un Enigmista interpretato da uno strepitoso Paul Dano. Abbastanza per reggere il confronto con le vecchie glorie?

Mentre Robert Pattinson svela il suo villain preferito dell'universo di Batman, dunque, i fan partono con l'inevitabile confronto tra l'antagonista di punta del film con Zoe Kravitz e Colin Farrell e uno di quelli che ha segnato la storia dei Batman cinematografici, vale a dire il Joker di Heath Ledger visto nell'indimenticabile Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Simili sotto alcuni aspetti, profondamente diversi per altri, i personaggi interpretati da Paul Dano e Heath Ledger sono stati entrambi in grado di lasciare un segno indelebile nella storia delle trasposizioni cinematografiche del giustiziere mascherato di Gotham: al netto delle già citate differenze, dunque, chi dei due è effettivamente da definirsi il migliore?

Paul Dano avrà offerto una prova tale da superare l'ormai leggendaria interpretazione del compianto Ledger? I due personaggi meritano effettivamente di esser messi sullo stesso piano? Noi abbiamo provato a rispondere nel nostro nuovo video: a voi, ovviamente, l'opportunità di darci torto o ragione! Recentemente, intanto, proprio Paul Dano ha ammesso di non esser mai stato fan dei fumetti di Batman.