The Batman: l'Enigmista scopre la verità su Bruce Wayne nel nuovo trailer internazionale

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming un nuovo trailer internazionale di The Batman confezionato per il mercato asiatico. Nel filmato scopriamo qualche dettaglio in più circa il villain interpretato da Paul Dano, ovvero l'Enigmista, il quale scoprirà la verità riguardo Bruce Wayne, che nel film avrà il volto logorato di Robert Pattinson.

Nel corso del trailer sentiamo la voce di Paul Dano, alias Edward Nashton dire: "Sono qui per smascherare la verità su questa città", riferendosi molto probabilmente a Gotham City e alla misteriosa identità del suo protettore, il Cavaliere Oscuro di Pattinson; verso la fine di questo nuovo trailer internazionale di The Batman lo sentiamo rivolgersi direttamente al protagonista: "Ho tentato di raggiungerti, Bruce Wayne", suggerendo che il temibile villain potrebbe aver finalmente risolto l'enigma della sua identità segreta.

L'Enigmista sarà interpretato come detto da Paul Dano, dopo che il ruolo era appartenuto a Frank Gorshin nella serie televisiva anni '60 e a Jim Carrey nel film Batman Forever del 1995; un altro interprete di The Riddler è stato Michael Smith, che l'ha interpretato nella serie Gotham. In una recente intervista concessa a Total Magazine, il regista Matt Reeves ha spiegato che "questo film, credo, sia probabilmente il Batman più spaventoso che sia stato fatto, perché semplicemente l'idea di ciò che Batman sta facendo è spaventosa".

Chissà poi se vedremo il rumoreggiato Joker di Barry Keoghan nel film di Reeves, poiché la produzione starebbe decidendo tra due diversi montaggi di The Batman.

The Batman vedrà Robert Pattinson portare una nuova interpretazione inedita del personaggio, con un cast che include anche Colin Farrell come The Penguin, Paul Dano come The Riddler e Kravitz come Zoe Catwoman. L'uscita di The Batman è prevista per il 3 marzo 2022, in quale ruolo vi piacerebbe vedere Keoghan? Fatecelo sapere nei commenti!