The Batman, l'Enigmista protagonista di nuove immagini dal film

L'uscita di The Batman si avvicina e sembra che la Warner Bros. voglia fornire ai fan sempre più nuove informazioni sull’attesissima pellicola. Nuove immagini pubblicate online permettono di dare un’occhiata più da vicino all’Enigmista interpretato da Paul Dano.

Il primo trailer di The Batman ha confermato che la nuova versione dell’Enigmista di Matt Reeves sarà una versione radicalmente nuova del villain. Ora alcune nuove foto del film ci forniscono nuovi dettagli sulla nuova versione del personaggio interpretato da Paul Dano. Queste nuove foto che potete vedere in calce alla notizia, sembrano provenire dal numero di Empire Magazine incentrato su The Batman.



In una recente intervista Reeves ha rivelato di essersi ispirato al Killer dello Zodiaco per l’Enigmista: "Mi ha fatto pensare al lui. Andava in giro con un costume nero, fatto rozzamente. C'era qualcosa di molto potente e provocatorio in quell'idea".



Anche lo stesso Dano ha pensato al confronto, aggiungendo: "Mi è piaciuto quanto sia radicato e grande questo film allo stesso tempo. Ma è sempre 'The Batman', e per me è molto più grande, quindi era importante lasciare che la mia immaginazione reagisse alla sceneggiatura, piuttosto che basarla rigorosamente su un serial killer". Online è anche spuntato il sito dedicato all'Enigmista, potete provare a risolvere i suoi indovinelli se ci riuscite!



Che cosa ve ne pare di queste nuove immagini? Fatecelo sapere nei commenti! Batman è pronto per tornare nuovamente sul grande schermo, The Batman uscirà al cinema il prossimo 3 marzo 2022.