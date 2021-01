The Batman, l'Enigmista diventerà il nuovo Joker? Parliamone

Uno dei più grandi misteri che circondano The Batman di Matt Reeves è sicuramente il ruolo e l'evoluzione dell'Enigmista di Paul Dano all'interno del costrutto narrativo del reboot cinematografico con protagonista Robert Pattinson e in uscita nelle sale americane nell'inverno del 2022.

L'idea secondo molti è che nell'Universo New Earth di Matt Reeves proprio l'Enigmista potrebbe assurgere a nemesi diretta del Batman di Pattinson, proprio perché inserito in un contesto d'origini del personaggio, cioè all'inizio della carriera da vigilante mascherato di Bruce Wayne. Questo significa che potrebbe e anzi dovrebbe giocare un ruolo molto importante nella formazione del Cavaliere Oscuro, divenendo in qualche modo l'opposto morale con cui Bruce dovrà fare i conti.



Voi cosa ne pensate?



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Andy Serkis, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Peter Sarsgaard. Vi rimandiamo anche alle nuove foto del Pinguino e di Catwoman, arrivate recentemente sempre dal set di Liverpool.



Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 4 marzo 2022.