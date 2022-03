The Batman, l'Enigmista anticipa il villain del sequel sul sito ufficiale: è proprio LUI?

Matt Reeves si sta sbizzarrendo con quanto creato con The Batman. Dopo l'arrivo di un sito web interamente dedicato all'Enigmista di Paul Dano, un nuovo messaggio in codice appena arrivato ha tenuto impegnati i fan. Una volta decifrato, rivela il villain del prossimo film: che sia già una conferma che il sequel si farà?

Inutile dirvi, ora che avete superato l’allerta spoiler – perché sì, questo articolo è solo per chi il film di Matt Reeves l’ha già visto – che no: il villain di un eventuale sequel non sarà nessuno dei tre che vedete in foto. Quanto un quarto, che l’oscurità della fotografia ha mostrato appena e che Matt Reeves ha fatto in tutti i modi per nascondere, nonostante le tante interviste su tutte le influenze cinematografiche di The Batman. Il villain in questione invece, è proprio quello che ha scatenato una reazione allibita di un suo collega dell MCU. Stiamo ovviamente parlando del Joker di Barry Keoghan: anticipato, sperato, alla fine mostrato, più o meno.

Lo vediamo nell’ultima scena del film, nei panni di quel famoso “prigioniero invisibile di Arkham” mentre parla con l’Enigmista di Paul Dano. Che fosse il Joker – anche se, a detta di Reeves, sarà molto diverso in The Batman, come molte altre modifiche enormi al canone di Batman – non ci sono dubbi: cicatrici intraviste sul volto, quella risata malefica e soprattutto il geniale indovinello. “Meno di loro hai, più uno vale”: l’Enigmista risponde amici, ma la risposta, ovviamente, sono le carte, e quindi il Jolly. Ora, i due fanno team sul sito ufficiale dell’Enigmista anticipando con un certo grado di sicurezza sia che un sequel è molto probabile, sia che sarà il Joker a scontrarsi con il nuovo Batman di Robert Pattinson.

Nel sito in questione, l’Enigmista scrive: “Sono qui, con il mio nuovo amico. Ci vediamo presto”. E offre il download di una serie di file. Ma se si refresha il sito, un nuovo messaggio di congratulazioni appare per i visitatore e offre un premio in regalo. Si tratta di un codice che i fan hanno decifrato. Recita: “Gotham ama una rimonta”, che sono sia le parole pronunciate da Keoghan nel finale del film, sia un possibile riferimento al fatto che il sequel è vicino all’approvazione. A margine del messaggio, inoltre, appaiono delle risate, segno distintivo del Joker. Voi come avete preso la sua apparizione nel finale? E che ne pensate del film in generale? Ditecelo nei commenti!