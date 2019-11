The Batman: Ella Balinska ricorda l'audizione per il ruolo di Catwoman

Zoë Kravitz è stata scelta per interpretare Selina Kyle/Catwoman in The Batman, il film diretto da Matt Reeves e che vede Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, un giovane Bruce Wayne. Prima di scegliere Kravitz come interprete di Catwoman tuttavia la produzione ha organizzato diverse audizioni per scegliere l'attrice adatta al personaggio.

In Charlie's Angels il personaggio di Kristen Stewart fa un riferimento ad un cosplay di Catwoman per il personaggio interpretato da Ella Balinska. Intervistata da The Hollywood Reporter, Ella Balinska ha risposto alla domanda sulla possibilità che quella battuta fosse un riferimento al suo provino per Catwoman:"Si è trattata di una coincidenza divertente ma ero molto entusiasta di vedere che Zoë Kravitz ha ottenuto quel ruolo. Penso che sarà fantastica".



Balinska ha poi commentato la sua audizione per Catwoman:"Si è trattato di un processo estremamente semplificato. Sono davvero bravi in quello che fanno ed è stata una giornata molto divertente in ufficio [ride]" ha spiegato l'attrice.

Per il momento non sono stati resi noti i dettagli della trama di The Batman, anche se è risaputo che la storia ruoterà intorno ad un giovane Bruce Wayne, con una galleria piuttosto ampia di criminali come Catwoman, Pinguino e l'Enigmista. Il film seguirà Batman nei suoi anni di formazione come protettore e guardiano di Gotham City e di come userà le sue capacità investigative in misura maggiore rispetto al passato.

Il cast del film comprende Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Pattinson non crede ancora di essere Batman, come ha confessato in questi giorni. Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano sarà l'Enigmista, Jeffrey Wright è stato scelto per il ruolo del commissario Gordon, Jayme Lawson sarà Bella mentre Andy Serkis è stato ufficializzato come Alfred Pennyworth. Secondo indiscrezioni Colin Farrell sarebbe in trattative per il ruolo di Pinguino.

The Batman sarà nelle sale il 25 giugno 2021.