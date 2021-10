The Batman: Elizabeth Olsen fa scoppiare una polemica su Catwoman!

Le star, si sa, devono fare sempre attenzione a ciò che dicono o scrivono sui social. Una volta pubblicati i loro post restano per sempre, e anche dichiarazioni fatte dieci anni fa possono tornare ad essere argomento di discussione. Così è stato per Elizabeth Olsen, Scarlet Witch nel MCU, che è entrata nei trend di Twitter per una dichiarazione su Catwoman.

Questa volta si tratta di un video in cui Olsen commenta la Catwoman di Michelle Pfeiffer, sostenendo che nessuno avrebbe mai interpretato quel personaggio meglio di lei. Con l'arrivo del nuovo trailer di The Batman, in cui abbiamo visto la Catwoman di Zoë Kravitz, i fan DC si sono scatenati contro l'attrice di WandaVision.

Pur considerando che si tratta di una dichiarazione che risale a 10 anni fa, tanti sono coloro che hanno sentito la necessità di pronunciare la propria indignazione di fronte alle parole di Elizabeth Olsen. Tra chi l'ha definita razzista, e chi ha dichiarato di non essere interessato all'opinione di un'attrice che non è neanche parte del DCEU, l'interprete di Scarlet Witch è finita nei trend di Twitter. Dunque alla fine, dopotutto, a qualcuno interessava ciò che aveva da dire.

Quasi sicuramente WandaVision non avrà una stagione 2, quindi ci aspettiamo di rivedere l'attrice nei prossimi progetti del MCU, in particolare in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Per allora speriamo che la polemica venga chiarita.