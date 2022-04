The Batman: Eddie Redmayne non ha riconosciuto Robert Pattinson per via del suo fisico

Intervenuto nel corso della trasmissione The Tonight Show di Jimmy Fallon, Eddie Redmayne ha potuto presentare al pubblico Animali Fantastici: I Segreti di Silente, in cui torna a interpretare il personaggio di Newt Scamander. L'attore, però, ha anche raccontato un divertente aneddoto di quando un giorno non riuscì a riconoscere Robert Pattinson.

Secondo quanto sostenuto da Redmayne, non si sarebbe reso conto di avere Robert Pattinson davanti agli occhi per via del suo fisico piuttosto imponente, trasformato rispetto al passato per via della sua interpretazione in The Batman.

"Un giorno, sono andato in palestra e sono entrato e c'era questo tizio molto alto. Era massiccio e faceva le acrobazie più straordinarie che abbia mai visto con il suo stunt director e... ed era quella tipica situazione leggermente imbarazzante quando tu sei un nanerottolo magro, entri in una palestra, e c'è qualcuno... e questa è la stessa palestra che frequenta tipo Jason Momoa. Sei abbastanza abituato ai tipi grossi. Ed entro e c'è questo tizio, e questo tizio fa, 'Ciao,' e io rispondo, 'Ciao,' e poi mi siedo lì, guardandolo fare queste cose incredibili mentre io, tipo, sai, faccio debolmente un sit-up in un angolo...".

Dopo parecchio Redmayne si rende finalmente conto di chi ha davanti: "Comunque, dopo circa quaranta minuti, io vado - non quaranta minuti, dieci minuti - me ne vado e mentre sto andando questo tipo fa, 'Ciao Eddie!', mi giro ed era Rob! Ed era così cambiato fisicamente e aveva anche uno chignon".

Insomma, non male come figuraccia. C'è da dire che probabilmente anche noi avremmo faticato a riconoscere Pattinson con quel fisico così cambiato.

