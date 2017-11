The Batman: ecco tutti gli ultimi rumor su Ben Affleck e il suo 'sostituto'

Le dichiarazioni 'ambigue' prima dell'uscita dihanno spaventato i fan dell'Universo DC:potrebbe non tornare come Batman. Ad alimentare le voci, alcuni rumor che voglionogià pronto a sostituire l'attore nel suo The Batman.

Secondo alcune fonti, Reeves vorrebbe Jake Gyllenhaal come potenziale sostituto di Affleck nei pann dell'Uomo Pipistrello. Ed ora arrivano degli aggiornamenti sul caso.

Da una parte c'è Charles Roven che 'smentisce' il rumor affermando che non sarà produttore di The Batman e probabilmente "è la persona sbagliata a cui chiedere" ma spiega: "Matt Reeves ci sta lavorando, e so che Ben vorrebbe partecipare alla pellicola, ma non conosco alcun dettaglio sulla sceneggiatura".

Rob Keyes di Screenrant, invece, afferma tutto il contratio e svela che "Reeves sta già cercando il sostituto di Affleck"; ad appoggiarlo ci pensa Steve Weintraub di Collider: secondo lui i rumor sono veri ma Gyllenhaal al momento ha solo incontrato Reeves. Il regista starebbe incontrando svariati attori per interpretare l'Uomo Pipistrello al cinema.