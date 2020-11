The Batman, un easter egg rivela la presenza di Wally West nell'Universo New Earth

Matt Reeves ha scritto il nuovo The Batman come primo e iniziale film indipendente, fondamenta principale del nuovo Universo New Earth cinematografico, ma stando alcuni easter egg rintracciati in delle foto dal set questo non gli per nulla impedito di citare o suggerire la presenza di altri eroi mascherati nel mondo d'azione.

Lo abbiamo già visto con delle comparse vestite da Superman o Wonder Woman, costumi di Halloween di qualche festa che rientra in qualche modo nell'economia narrativa del cinecomic, e adesso grazie a un poster strappato rintracciato in qualche scena del trailer vediamo anche la presenza del simbolo di Flash, quello di Wally West, il che potrebbe significare che nell'Universo New Earth la Saetta Scarlatta non sarà quella di Barry Allen, invece in DCEU con Ezra Miller.



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e John Turturro. Vi rimandiamo anche alle nuove foto del Pinguino e di Catwoman, arrivate recentemente sempre dal set di Liverpool.



Il film uscirà il 4 marzo 2022.