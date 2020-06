The Batman, c'è ancora speranza per Matthew McConaughey nei panni di Due Facce?

Gli ultimi mesi del 2019 e i primi del 2020 sono stati terreno fertile per i rumor riguardanti i casting di The Batman, la pellicola diretta da Matt Reeves dedicata all'uomo pipistrello. Uno di questi voleva Matthew McConaughey nel ruolo di Due Facce. A che punto siamo ora con queste voci?

Lo scorso novembre ha iniziato a girare la voce che Matthew McCounaghey fosse il lizza per il ruolo del procuratore distrettuale Harvey Dent (e il suo alter-ego, il villain Due Facce) nel film con protagonista Robert Pattinson; voce che non aveva forse l'attendibilità delle altre che si sono poi rivelate veritiere (come ad esempio Andy Serkis per il ruolo di Alfred e Zoë Kravitz in quelli di Catwoman), ma che sicuramente ha stuzzicato la fantasia di molti.

Ad oggi, Matt Reeves, che ha utilizzato i social network per confermare molti dei rumor relativi ai casting nel film, non si è ancora espresso sull'argomento, e considerando anche le voci che girano intorno alla trama della pellicola, non sembrerebbe esserci poi tutto questo spazio per ulteriori villain.

Ma nella Gotham noir e corrotta fino al midollo di Reeves, dopotutto un Due Facce non ci starebbe poi così male, e se non in un ruolo prominente, potrebbe anche figurare in un piccolo cameo a sorpresa da espandere poi in un eventuale sequel... E in tal caso, chi meglio di Matthew McConaughey per interpretarlo?

Al momento, comunque, non abbiamo modo di sapere se tutto ciò è anche solo da considerare ancora come una possibilità, salvo qualche annuncio speciale da parte di Reeves.

Certo è che, per avere nuove notizie dal set, dovremo aspettare il riavvio delle produzione, per cui non si ha ancora una data.

The Batman, invece, arriverà il 1 ottobre 2021 al cinema.