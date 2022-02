The Batman, c'è un riferimento a Superman nel romanzo prequel del film di Matt Reeves!

Nell'attesa di poter finalmente dare un'occhiata al Batman di Robert Pattinson nel film di Matt Reeves in uscita il prossimo 4 marzo, il romanzo prequel Before the Batman ci concede una finestra per affacciarci sul passato di Bruce Wayne e sui suoi primissimi giorni nelle vesti di vigilante mascherato di Gotham.

Mentre Robert Pattinson loda il direttore della fotografia di The Batman, dunque, alcuni dettagli sulla storia del libro in questione cominciano a saltar fuori sul web, rivelandoci dei passaggi piuttosto interessanti: sul finale del romanzo, ad esempio, si fa esplicitamente riferimento a Metropolis, la città di Superman.

In Before the Batman vediamo infatti il nostro Bruce Wayne aiutare una certa Dex a liberarsi di uno spacciatore per cui lei e suo padre sono costretti a lavorare: una volta portata a termine la missione, la ragazza è dunque finalmente libera di trasferirsi in cerca di un nuovo inizio... Indovinate dove? "Io e mio padre dobbiamo andare via. Magari Metropolis. Pare che il LexCorp Race Team stia cercando dei meccanici" ci svela Dex.

Insomma, nel caso in cui servissero ulteriori conferme: sì, evidentemente Superman esiste nell'universo in cui opera il Batman di Robert Pattinson. Accenni di un futuro crossover? Lo scopriremo solo prossimamente! Vediamo, intanto, cos'hanno detto Robert Pattinson e Zoe Kravitz sulla loro preparazione per The Batman.