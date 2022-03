The Batman, c'è un riferimento a Bane nel film di Matt Reeves?

Di villain ne vediamo in quantità, in The Batman: tra un Enigmista, un Pinguino, una Catwoman e un Carmine Falcone sarebbe stato davvero difficile trovare lo spazio necessario ad inserirne altri, ma questo non vuol dire dover necessariamente lesinare in fatto di riferimenti o easter-egg a personaggi del calibro di Bane.

Mentre James Gunn si complimenta con Matt Reeves per il suo film sul giustiziere mascherato di Gotham, infatti, qualcuno nota un particolare tutt'altro che di poco conto in una sequenza presente nel terzo atto del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Sequenza che vede protagonista proprio Robert Pattinson, il cui Bruce Wayne, in seria difficoltà durante uno scontro, fa ricorso ad una fiala di liquido verde: pur non nominandolo in maniera esplicita, sembrerebbe che Reeves abbia voluto presentarci il Venom, il siero di cui si serve proprio il personaggio interpretato da Tom Hardy per aumentare a dismisura la propria muscolatura e la propria forza bruta.

L'aspetto del siero utilizzato dal Batman di Pattinson, nonché i suoi effetti, lasciano effettivamente intendere che si tratti di una qualche versione "light" di quello utilizzato da Bane: vedremo se qualcuno dei protagonisti vorrà confermare la cosa! Sui social, intanto, i fan stanno impazzendo per la performance di Robert Pattinson nei panni di Batman.