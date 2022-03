The Batman, c'è il Joker di Barry Keoghan in una scena tagliata del film di Matt Reeves!

Era chiaro ormai da tempo che Barry Keoghan sarebbe stato il Joker dell'universo di The Batman: all'amatissimo villain è stata però concessa solo una fugace apparizione sul finale del film durante la quale neanche lo vediamo in volto, probabilmente per non distogliere l'attenzione dall'Enigmista. Ora che i giochi sono fatti, però...

Mentre uno splendido poster di The Batman in stile anni '40 enfatizza gli aspetti da noir del film di Matt Reeves, dunque, una sequenza tagliata pubblicata dai canali social ufficiali di Warner Bros. ci concede finalmente ciò che il regalo che tutti si aspettavano dal film con Robert Pattinson: durante un interrogatorio ad Arkham, infatti, fa la sua comparsa proprio il Joker di Barry Keoghan!

La scena descrive un dialogo di alcuni minuti durante il quale Batman sottopone alla sua nemesi gli indizi riguardanti gli omicidi compiuti dall'Enigmista, con il villain che aiuta in effetti il suo storico avversario a tracciare un identikit del criminale a cui l'intera Gotham sta dando la caccia.

Pochi minuti che ci consentono, comunque, di farci un'idea di quello che sarà il personaggio interpretato da Keoghan: ad un primo impatto si direbbe un Joker piuttosto diverso da quelli interpretati da Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto, con un'aria più dismessa e sofferente e al tempo stesso più viscida.

Ancora troppo poco per dare un giudizio complessivo su quest'ennesima declinazione del più famoso villain di Batman, ma abbastanza per nutrire ottime speranze in vista di un sequel! E voi, cosa ne dite? Questo Joker vi convince? Fatecelo sapere nei commenti! Robert Pattinson, intanto, si è detto pronto al porno dopo The Batman.