The Batman, c'è anche l'Enigmista di Paul Dano nei nuovi poster ufficiali!

In tema cinecomic non ci sono solo i film del Marvel Cinematic Universe a tenere alto l'interesse per le release dei prossimi mesi: il The Batman di Matt Reeves può farsi forte dell'hype che accompagna ogni progetto relativo al Cavaliere Oscuro, come dimostra l'entusiasmo suscitato dal nuovo materiale rilasciato in queste ore.

Dopo aver visto Robert Pattinson in una nuova foto ufficiale di The Batman, infatti, ad attirare l'attenzione dei milioni di fan in trepidante attesa sono arrivati i nuovi poster pubblicati proprio in queste ore, nei quali abbiamo modo di vedere non solo il protagonista interpretato dalla star di Tenet, ma anche un altro personaggio al centro di tante speculazioni.

Stiamo parlando dell'Enigmista, il villain interpretato qui da un irriconoscibile Paul Dano: "To the Batman" recita la scritta sul biglietto che il nostro ci mostra osservandoci con occhi spiritati dietro la maschera che gli nasconde il volto. I poster in questione, inoltre, confermano il prossimo 3 marzo 2022 come data d'uscita ufficiale per The Batman anche in Italia, naturalmente solo nelle sale cinematografiche e senza contemporaneità con lo streaming.

Cosa ve ne pare? Quali aspettative avete per il film di Matt Reeves alla luce anche di questi poster? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo teaser trailer di The Batman.