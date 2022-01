The Batman, quanto durerà rispetto ai film precedenti? Sarà il più lungo di sempre!

In queste ore è stata rivelata quella che dovrebbe essere, secondo le fonti, la durata definitiva di The Batman, il nuovo cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson: se il minutaggio dovesse essere confermato, lo renderebbe il film di Batman più lungo di sempre!

Escludendo ovviamente l'epopea di Justice League di Zack Snyder, film di quattro ore ma del resto corale e non dedicato esclusivamente al Cavaliere Oscuro, e per le stesse ragioni anche Batman vs Superman: Dawn of Justice (tre ore nella sua director's cut), i 176 minuti di The Batman non solo renderebbero il film uno dei cinecomic stand-alone più lunghi mai pubblicati, ma anche il film di Batman più lungo mai fatto. E anche di parecchio!

Attualmente, infatti, il film di Batman più lungo è The Dark Knight Rises, capitolo conclusivo della trilogia scritta e diretta da Christopher Nolan, che si spinge a 2 ore e 45 minuti. A seguire troviamo Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, a 2 ore e 32 minuti. Batman di Tim Burton si ferma alle 2 ore e 6 minuti, identico minutaggio del sequel Batman Returns, mentre Batman Forever e Batman e Robin chiudono i titoli di coda entro le 2 ore 2 minuti e le 2 ore e 5 minuti, rispettivamente. Infine, Batman Begins raggiunge le 2 ore e 20 minuti: tra questo film, il primo episodio della saga con Christian Bale, e The Batman, primo capitolo di una nuova trilogia, a quanto pare ci sarà un abisso.

Staremo a vedere se questo minutaggio sarà confermato nelle settimane successive, ora che manca pochissimo all'uscita del film nelle sale. Ma voi che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti! Per altri approfondimenti sul film, guardate i nuovi poster ufficiali di The Batman.