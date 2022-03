The Batman dura troppo? Risponde Matt Reeves: 'Prima era anche più lungo'

Con un montaggio di 175 minuti, The Batman è il film più lungo di sempre nella saga cinematografica del Cavaliere Oscuro, e in una nuova intervista promozionale il regista, sceneggiatore e produttore del cinecomic con Robert Pattinson ha affrontato proprio questo tema.

Parlando con il NYT per l'uscita del film, infatti, Matt Reeves ha respinto con fermezza le critiche e le eventuali preoccupazioni del pubblico relative alla durata, che qualcuno potrebbe ritenere 'eccessiva': ammettendo che sulla carta i quasi 180 minuti del film potrebbero sembrare scoraggianti per uno spettatore generalista, Reeves assicura che grazie alla qualità coinvolgente di The Batman il pubblico non se ne accorgerà nemmeno.

"Una volta che il pubblico vedrà il film, sono fiducioso che smetterà di considerare la durata un problema. E' un'opera coinvolgente, ti porta con te e ti tiene assorto. E comunque, fino a qualche tempo fa era perfino più lungo ..."

La battuta fa riferimento ovviamente al montaggio originale di The Batman, del quale esiste una versione di quattro ore presentata dalla Warner Bros. durante una proiezione con un pubblico di prova. Al momento non è chiaro cosa sia stato tagliato da quel montaggio, ma con un po' di fortuna nelle interviste promozionali che usciranno nei prossimi giorni e settimane i creatori del film faranno luce su questa versione extra-large del film.

Staremo a vedere se la durata di tre ore del film sarà accolta con favore dal box office: per altri approfondimenti, scoprite quali sono i cinecomics più lunghi di sempre.