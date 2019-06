The Batman: altri due villain nel film con Robert Pattinson?

Con una data d'uscita fissata al 25 giugno 2021 e Robert Pattinson confermato come nuovo interprete di Bruce Wayne/Batman, il nuovo film dedicato all'Uomo Pipistrello, The Batman, diretto da Matt Reeves, sta rapidamente prendendo forma. Dopo aver trovato l'interprete protagonista ora è la volta della galleria di villain da contrapporgli.

Nei giorni scorsi sono circolate le voci che vorrebbero Matt Reeves deciso a rilanciare personaggi come l'Enigmista, Pinguino, Catwoman e Firefly. Ora un nuovo report punta i riflettori su altri due storici cattivi dell'universo DC che potrebbero incrociare Batman.

Quest'eventualità porterebbe il numero dei villain a sei; potrebbe sembrare una cifra eccessiva per un solo film ma bisogna considerare che alcuni di loro potrebbero avere un ruolo minore, che si tratti di una sequenza d'apertura o di un rapido cameo.



Si fa riferimento anche alle abilità da detective di Batman, che userà per 'risolvere un misterioso omicidio...che coinvolge tutti i cattivi'.

Precedentemente interpretato da Tommy Lee Jones e Aaron Eckhart, Due Facce potrebbe tornare su grande schermo e regalare un tocco maggiormente ironico al film.

Reeves pare che sia alla ricerca di un attore maschio di età compresa fra i 30 e i 40 anni, ideale per interpretare l'ex procuratore distrettuale di Gotham City. Non si sa di quale etnia potrebbe essere il personaggio, quindi le possibilità sono nutrite.

Il Cappellaio Matto è un ladro un po' dark ma senza un piano che preveda la presenza del Joker sarebbe un cattivo piuttosto efficace in un contesto del genere, per poter mostrare maggiormente il lato bizarro e folle di Gotham.

Reeves sarebbe alla ricerca di un attore tra i 40 e i 50 anni, senza specificare un'etnia precisa.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento di Firefly mentre Dave Bautista vorrebbe interpretare Bane, nel caso venisse inserito anche quel personaggio.

Va ricordato che per il momento si tratta solo di voci e rumor che non hanno avuto nessun tipo di conferma ufficiale.