The Batman, due nuovi poster inediti con Robert Pattinson e Zoë Kravitz

Dopo aver diffuso la versione italiana del trailer di The Batman, Warner Bros. Italia ha pubblicato due poster inediti per il nuovo capitolo cinematografico dedicato al personaggio DC Comics, che sarà interpretato da Robert Pattinson. Con lui Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman.

Subito dopo aver rilasciato la versione italiana del trailer "The Bat and The Cat" (ovvero, "Il pipistrello e la gatta"), l'account Twitter italiano di Warner Bros. ha diffuso le immagini dei due nuovi poster che potete vedere nei tweet riportati in calce all'articolo.

Il primo poster ci mostra un primissimo piano del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, accompagnato dal monito: "Dietro la maschera si cela la vendetta". Mentre il secondo, vede protagonista proprio il duo composto da Batman e Catwoman, il cui legame è al centro del trailer già citato.

Nel film atteso nelle sale italiane a partire dal 3 marzo 2022, Matt Reeves propone una rivisitazione in chiave dark del Cavaliere Oscuro, con un cast che include nomi del calibro di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, Paul Dano in quello dell'Enigmista, ma anche John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Jeffrey Wright.

Di recente, è stato reso noto anche il nome dell'interprete di Thomas Wayne in The Batman: il padre di Bruce Wayne sarà interpretato dall'attore britannico Luke Roberts, già noto per il ruolo di Sir Arthur Dayne nella serie TV Game of Thrones.

Stando alle informazioni già note sulla trama di The Batman, Bruce Wayne è ormai diventato Batman da due anni e, dopo aver affrontato vari criminali nel corso del tempo, è pronto ad addentrarsi nelle tenebre di Gotham City. Potendo contare solo su pochi fidati alleati come Alfred e il tenente James Gordon, il vigilante si è affermato come l'unica incarnazione della vendetta in una città decisamente corrotta. Quando un serial killer prende di mira l'élite di Gotham, il Cavaliere Oscuro si trova ad indagare per smascherare il colpevole e impedirgli di portare a termine i suoi piani.