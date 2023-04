The Batman: Parte Due, Poison Ivy sta per esordire nella saga? Interviene James Gunn

A qualche giorno dalle prime dichiarazioni di Matt Reeves su The Batman: Parte Due, un nuovo rumor ha preso a farsi largo sul web in queste ore quando diversi insider hanno lasciato intendere che la saga con protagonista Robert Pattinson includerà la famosa villain Poison Ivy.

Addirittura le voci di corridoio hanno anche parlato di un possibile film spin-off di Poison Ivy ambientato nell'universo narrativo di The Batman, ma il co-CEO dei DC Studios James Gunn, tipicamente molto attivo sui social e soprattutto sempre pronto ad entrare a gamba tesa sulle indiscrezioni fallaci, ha subito messo le cose in chiaro. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, il regista di Superman: Legacy è intervenuto sulla faccenda commentando la domanda di un fan: "E' vero che è in lavorazione un film su Poison Ivy ambientato nell'universo di The Batman di Matt Reeves?" ha chiesto il follower. "Nope", ha risposto semplicemente James Gunn.

Sebbene il commento del regista e leader della DC possa scoraggiare i fan, un possibile ritorno sul grande schermo della mitica villain di Gotham City (ad oggi interpretata in live-action solo da Uma Thurman in Batman & Robin) non è da escludere a priori, specialmente considerando che a quanto pare i superpoteri stanno per arrivare anche nell'universo di Matt Reeves: notizia di qualche giorno fa, infatti, uno dei villain di The Batman: Parte Due al momento Clayface...notizia che James Gunn non ha smentito. Inoltre, alcuni tra i commenti hanno ipotizzato che Poison Ivy potrà comunque apparire nel DCU di James Gunn, magari proprio nel nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro, Batman: The Brave & The Bold.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi restate con noi. The Batman: Parte Due uscirà il 3 ottobre 2025.