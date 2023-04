The Batman: Parte Due, parla Matt Reeves: 'Ci sarà un forte pericolo emotivo'

A poche ore dalle indiscrezioni sulla presenza di Clayface come villain di The Batman: Parte Due, il regista e sceneggiatore della saga Matt Reeves ha discusso il suo approccio per l'attesissimo sequel con protagonista Robert Pattinson.

Nel podcast Happy, Sad, Confused con Josh Horowitz, Reeves ha spiegato come nel mondo di The Batman ad avere la priorità siano i personaggi e ai loro stati emotivi, che nelle intenzioni dell'autore vengono prima. Del resto quella di Robert Pattinson è stata probabilmente la versione più emotivamente contemplativa del supereroe di Gotham City mai arrivata sul grande schermo, ma a quanto pare The Batman: Parte Due alzerà ancora di più l'asticella da quel punto di vista.

Matt Reeves, infatti, mantenendosi molto vago ha spiegato: "Qualunque storia verrà raccontata dal film, il suo obiettivo sarà quello di prendere questi personaggi e metterli di fronte ad una sorta di pericolo emotivo. Col primo capitolo c'è stata una lunga e profonda immersione, ora si tratta di tuffarsi di nuovo."

Da sottolineare l'utilizzo del termine 'personaggi' al plurale, segno che il sequel di The Batman non proseguirà solo la storia di Bruce Wayne ma anche quella dei suoi comprimari: del resto, negli ultimi giorni le indiscrezioni hanno parlato di contratti già firmati per il ritorno di Colin Farrell e Paul Dano come Pinguino ed Enigmista, mentre tutto tace ancora sul fronte Zoe Kravitz (interprete di Catwoman, che abbandonava Gotham alla fine del primo film) e di Barry Keoghan (interprete del Joker). Anche l'attore Andy Serkis ha confermato che tornerà nel ruolo di Alfred, il fedele alleato di Bruce Wayne.

The Batman: Parte Due uscirà il 5 ottobre 2025.