The Batman, i due Jim Gordon in una foto dal passato! Il post di Jeffrey Wright

Jeffrey Wright interpreta James Gordon, alleato in divisa di Batman, nel nuovo film di Matt Reeves, in uscita oggi nelle sale italiane e domani, 4 marzo, in quelle americane. In occasione della distribuzione del film, Wright ha pubblicato sui propri account social una vecchia foto di qualche anno fa che lo ritrae con... Jim Gordon.

La foto è stata pubblicata proprio poche ore prima che il film esca nelle sale; per prepararvi al meglio vi abbiamo raggruppato 6 film da vedere prima di The Batman.



L'immagine è del 1995 e mostra Wright in compagnia di un giovane Gary Oldman, colui che ha interpretato Gordon nella trilogia di Christopher Nolan: Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012).



Lo scatto in bianco e nero risale al periodo in cui Wright e Oldman erano impegnati nelle riprese del biopic Basquiat, proiettato nei cinema oltre venticinque anni fa.

"Due Gordon. 1995. Gotham City. Passa la luce" ha scritto Wright nella didascalia. Ovviamente la foto ha generato una lunga serie di commenti.



"Posso avere una stampa di questa per favore? Bellissima!!" ha scritto Steven Ogg, co-star di Wright in Westworld. Un fan ha risposto:"Due dei migliori attori del nostro tempo. Adoro così tanto questa foto".

Il cast di Basquiat comprendeva stelle di prima grandezza come Willem Dafoe, Benicio del Toro, Dennis Hopper, Christopher Walken, David Bowie, Courtney Love e Sam Rockwell.



Wright ha ereditato il ruolo di Gordon proprio da Gary Oldman. Sul nostro sito trovate la recensione di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves da oggi nelle sale.