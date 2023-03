The Batman: Parte Due, l'Enigmista e Pinguino torneranno nel sequel con Robert Pattinson

Mentre Robert Pattinson è pronto a trasformarsi in un serial killer per il nuovo film di Adam McKay, un nuovo report suggerisce importanti novità per l'attesissimo The Batman: Parte Due, nuovo capitolo della saga creata e diretta dal regista Matt Reeves.

Secondo il popolare insider Daniel Richtman, in questi giorni sia Colin Farrell che Paul Dano avrebbero firmato per tornare in The Batman: Parte Due, con i due attori che riprenderanno i rispettivi ruoli dal precedente capitolo, vale a dire i villain il Pinguino e l'Enigmista.

Farrell, lo ricordiamo, è attualmente impegnato nelle riprese di The Penguin, serie tv di HBO Max che servirà da sequel spin-off di The Batman e sarà ambientata pochi giorni dopo la conclusione degli eventi del film del 2022; l'attore irlandese, qualche tempo fa aveva confessato che gli sarebbe piaciuto tornare per The Batman 2, anche se il futuro del ruolo del Pinguino nel franchise chiaramente è avvolto dal mistero per evitare spoiler sulla serie tv attualmente in lavorazione. I produttori, comunque, avevano rivelato che The Penguin farà da ponte tra The Batman e The Batman: Parte Due.

Anche Andy Serkis in questi giorni ha confermato il suo ritorno nei panni di Alfred per il sequel della saga, e a questo punto - qualora lo scoop di Richtman dovesse essere confermato - resterebbero in sospeso soltanto le situazioni contrattuali di Zoe Kravitz come Catwoman e Barry Keoghan come Joker: torneranno anche loro, nell'attesissimo secondo episodio?

Staremo a vedere.