The Batman doveva essere per forza un reboot slegato dal DCEU: Matt Reeves spiega perché

Infornata di novità sul Cavaliere Oscuro oggi, col regista Matt Reeves e il cast che hanno rilasciato nuove interviste a Movie Maker e Premiere: e dopo aver svelato il vero scandalo politico che ha ispirato The Batman, Reeves ha anche spiegato perché il film doveva essere per forza un reboot.

Parlando col magazine francese, il regista di Cloverfield, Let Me In e Il pianeta delle scimmie ha spiegato che la saga con Robert Pattinson non poteva essere inserita nel DCEU perché, per sviluppare le idee che aveva in mente, Reeves avrebbe dovuto ricostruire da zero il personaggio piuttosto che ricollegarsi ai lavori di da Zack Snyder e Ben Affleck. “Ho detto alla Warner Bros che per fare questo film avrei dovuto avere la libertà di realizzare l'opera definitiva di Batman. Sapevo che era un'idea ambiziosa, ma volevo puntare al massimo, alla perfezione. Non significa essere presuntuosi, puntare alla perfezione non vuol dire raggiungerla, ma volevo che tutti avessero la giusta ambizione altrimenti sarebbe stato un disastro. Non potevo tollerare l'idea di rovinare il personaggio dei fumetti che amo di più".

Ricordiamo che The Batman nasce come un film prodotto da Zack Snyder e realizzato da Ben Affleck, che avrebbe scritto, diretto e interpretato: a causa del cambio di dirigenza della Warner Bros. e alla successiva rielaborazione dei piani per la saga del DCEU, il progetto è passato a Matt Reeves e adesso sarà totalmente slegato dall'universo narrativo 'principale' della DC Films. Curiosamente, però, quello di Robert Pattinson non sarà l'unico Batman che i fan incontreranno nel 2022: a novembre, infatti, sia Ben Affleck che addirittura Michael Keaton torneranno nei panni del Cavaliere Oscuro in The Flash, nuovo film DC diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller.

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia: scoprite la durata di The Batman, che a quanto pare sarà il film stand-alone del Cavaliere Oscuro più lungo di sempre.