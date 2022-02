The Batman, il nuovo doppio poster IMAX con tutti i personaggi vi lascerà senza fiato!

Dopo aver scoperto i primi dettagli sul passato di Enigmista grazie ad un libro tie-in prequel, The Batman torna a mostrarsi con uno spettacolare doppio poster realizzato per il circuito IMAX.

Lo locandina, pubblicata su Twitter dall'account ufficiale del film di Matt Reeves in collaborazione con IMAX, mette in mostra il cast all-star di The Batman, sfruttando l'impostazione orizzontale per offrire ai fan molteplici immagini sui personaggi principali come Bruce Wayne, l'Enigmista e Catwoman, ma anche Batman, il detective Gordon, il maggiordomo Alfred, la nuova Batmobile e il Pinguino di Colin Farrell. Come se non bastasse, il simbolo di un pipistrello con un punto interrogativo al centro incombe su tutti loro. Potete ammirare la locandina in calce all'articolo.

Ricordiamo che The Batman uscirà il 3 marzo in Italia: questa nuova versione del personaggio, interpretata da Robert Pattinson, sarà totalmente slegata dal DCEU, col film che non mostrerà le origini di Batman e prenderà il là durante il secondo anno di attività del vigilante a Gotham City. Quando la città finisce nel caos a causa delle azioni di un misterioso serial killer mascherato che sembra prendere di mira l'élite dell'alta società di Gotham, Batman dovrà esplorare i bassifondi della città in un inquietante gioco del gatto col topo che lo vedrà confrontarsi con alleati e avversari vecchi e nuovi.

Per altre immagini tratte dal film, guardate il nuovo motion poster di The Batman.