The Batman domina il box office, Spider-Man No Way Home esce per la prima volta dalla top5

Nonostante le difficoltà incontrate da The Batman in Cina, nel resto del mondo e soprattutto negli Stati Uniti il film di Matt Reeves continua a dominare il box office, mentre Spider-Man: No Way Home è uscito per la prima volta dalla top5.

Nel suo terzo weekend di programmazione, The Batman guadagna per la terza volta di fila il primo posto della classifica negli USA, con $10 milioni incassati solo venerdì e un totale stimato di $40 milioni nell'intero fine settimana. Nei giorni scorsi, The Batman è diventato solo il quinto film di Hollywood ad incassare oltre $500 milioni in tutto il mondo nel corso dell'ultimo anno, e non accenna a fermarsi: secondo le stime, dovrebbe superare la soglia dei $300 milioni a livello nazionale e quella dei $600 milioni a livello globale entro la fine di questo fine settimana. Nonostante la nuova ondata di infezione da COVID-19 in Cina abbia chiuso oltre il 30% delle sale abbassando non poco le aspettative di incasso del film DC, ci si aspetta ugualmente che The Batman riesca a superare F9 e No Time to Die per diventare solo il secondo film di Hollywood a spingersi oltre gli $800 milioni di dollari dall'inizio della pandemia.

L'altro film ad essere riuscito in questa impresa è, ovviamente, Spider-Man: No Way Home, che solo adesso esce dalla top 5 delle classifiche in quello che è il suo 14° fine settimana nelle sale: il fenomeno globale della Sony Pictures ha incassato la bellezza di $1,87 miliardi di incassi, ed esce dalla top 5 nella settimana in cui debutta nel mercato digitale, in attesa del lancio in home-video fisico previsto per il 12 aprile prossimo.

