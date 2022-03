The Batman domina già il box office italiano: miglior debutto da Joker per Warner Bros!

The Batman è al cinema in Italia e, in attesa del week-end, Warner Bros. Pictures può già festeggiare la conquista del box office nostrano grazie all'attesissimo cinecomic DC Films scritto, prodotto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

La nuova versione del cavaliere oscuro ha infatti incassato la straordinaria cifra di 700mila euro nel suo primo giorno di programmazione in Italia, trionfando al box office e conquistando anche il pubblico dopo essere stato accolto dal plauso della critica di tutto il mondo: secondo i dati appena raccolti, infatti, il film si attesta come miglior opening day dell’anno e miglior opening day per un film internazionale di Warner Bros. dai tempi dell’uscita di Joker di Todd Phillips.

The Batman racconta la storia di Bruce Wayne, che dopo due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nel cuore dei criminali, inizia a scendere nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini, ma quando il pericoloso serial killer Enigmista inizia a mietere vittime tre le alte cariche pubbliche della città, Batman affronterà la più grande sfida della sua carriera.

