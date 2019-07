The Batman: diversi indizi suggeriscono Michael Giacchino per la colonna sonora

Il compositore Michael Giacchino ha pubblicato un'immagine che potrebbe rivelarsi un altro indizio sul suo coinvolgimento in The Batman, diretto da Matt Reeves. E proprio Reeves è il protagonista di un video girato da Giacchino al Comic-Con di San Diego, dove il pubblico chiede al regista di non 'rovinare' il loro personaggio preferito.

"Due indizi sono una coincidenza ma tre indizi fanno una prova" ripeteva Agatha Christie. E allora forse dovremo aspettare il terzo indizio per essere certi della collaborazione di Michael Giacchino con Matt Reeves in The Batman. Ma le voci e i segnali vanno tutti in questa direzione.

Michael Giacchino su Instagram ha pubblicato una foto con la didascalia:"Qualcuno sta suggerendo qualcosa..." e l'immagine di un edificio a Dublino con la figura di Batman posta sul cornicione del palazzo.



Inoltre nel corso del Comic-Con a San Diego, si è svolto un divertente siparietto che ha coinvolto il pubblico dell'evento; i fan hanno chiesto al regista di The Batman, Matt Reeves, di non 'rovinare' il personaggio da loro così tanto amato e a filmare il momento è stato proprio Michael Giacchino. Il filmato è stato in seguito postato su Twitter dal regista, con la scritta:"Non c'è niente come un po' di sano incoraggiamento".

Tenendo conto dell'immagine pubblicata su Instagram e del video girato al Comic-Con, gli indizi sulla scelta di Michael Giacchino come compositore della colonna sonora del film iniziano ad essere concreti.

Nel 2010 Michael Giacchino ha vinto l'Oscar per la miglior colonna sonora di Up. Le riprese di The Batman inizieranno nel gennaio 2020.