The Batman: disponibile in streaming l'intera soundtrack di Michael Giacchino

Dopo che nelle ultime tre settimane erano stati diffusi per l'ascolto in streaming i temi dedicati ai principali protagonisti della pellicola, da oggi è disponibile integralmente su Spotify e le altre piattaforme digitali la soundtrack ufficiale di The Batman, composta dal Premio Oscar Michael Giacchino. Trovate l'ascolto all'interno della news.

Dopo il tema di Batman, il tema di Catwoman e il tema dedicato a Enigmista, Warner Bros. ha condiviso per l'ascolto in streaming sulle diverse piattaforme digitali la colonna sonora integrale di The Batman, con una settimana d'anticipo sull'uscita nelle sale di tutto il mondo della pellicola di Matt Reeves. Non ci sono particolari rivelazioni dai titoli dei vari brani, se non che la prima traccia fa riferimento ad Halloween, che ai fan ricorderà immediatamente l'albo Il lungo Halloween, storia che ha ispirato Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e che racconta la genesi del villain Due Facce, un tempo ammirato procuratore distrettuale di Gotham, Harvey Dent.

Nel presentare una nuova clip inedita di The Batman, Paul Dano ha raccontato come è stato interpretare Enigmista in una recente intervista: "Il personaggio non ha esattamente le risorse forse per essere un vigilante con uno di quei costumi [tutti complicati e all'ultimo grido]" ha spiegato Dano "E poi lui è così meticoloso riguardo ai dettagli, e piuttosto brillante, come vedrete è decisamente in controllo della situazione. E non potevo rasarmi del tutto perché parte del lavoro di questa persona dev'essere probabilmente quello di essere in grado di girare tranquillamente per il mondo, proprio come Batman ha Bruce Wayne infatti l'Enigmista ha Edward Nashton... Così ho pensato 'Beh, mi avvolgerò nella pellicola per coprire ogni possibile traccia di DNA".

The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo prossimo.