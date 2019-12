In The Batman ci saranno i dirigibili come nella serie animata?

Le riprese di The Batman di Matt Reeves sono iniziate, e attualmente si sono spostate in campagna, a Cardington, nel Bedfordshire. È da lì che ci arriva un nuovo, possibile indizio sul film.

Sfortunatamente, l'immagine in questione è stata rimossa dai social, ma potete trovarla cliccando sul link fonte in calce alla notizia, dove è ancora visibile.

Si tratta del capannone in cui si sta girando la scena di un funerale, presumibilmente quello dei coniugi Wayne, anche se sono solo speculazioni. L'ambientazione dovrebbe essere quella di una cattedrale, all'interno della quale starebbero girando circa 500 comparse.

Ora, l'attenzione degli utenti dei social è però rivolta a un altro elemento presente nella cornice: dei grossi dirigibili che circondano il capannone.

Ma perché dei dirigibili dovrebbero far notizia?

Fermo restando che non si tratti di mezzi utilizzati dalla produzione per esigenze tecniche di un qualsiasi tipo (di cui, ovviamente, non abbiamo nessuna conferma... o smentita), secondo gli utenti, i dirigibili potrebbero essere un richiamo alla serie animata del 1992, Batman: The Animated Series. Qui i dirigibili venivano utilizzati di frequente dal dipartimento di polizia di Gotham, e non è escluso che nel film possano poi venire "decorati" in CGI con il logo appropriato (dato che per ora non sembrano presentarne alcuno).

The Batman arriverà nelle sale americane il 25 giugno 2021.