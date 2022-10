The Batman, dimenticate i soliti profumi: arriva la fragranza del Cavaliere Oscuro!

Siete pronti a odorare come il Cavaliere Oscuro? Da ora potete farlo. E' possibile, infatti, acquistare la fragranza di The Batman ufficiale. Il prodotto, in edizione limitata, è disponibile sul sito di HOS, ma state attenti, i prezzi profumano letteralmente di... vendetta.

Con la notizia ufficiale della data d'uscita di The Batman 2, i fan del Signore Oscuro (e soprattutto di Robert Pattinson) sono fuori di sé. Con l'avvicinamento di Halloween sarà possibile vestirsi da Batman...ma anche avere il suo profumo.

$395 dollari, ecco il suo prezzo. Ma come mai una tale cifra?

Oltre al gusto fruttato (mela caramellata, foglie di pero e magnolia), il pezzo si presenta con ben oltre 100 cristalli Swarovski incassonati a mano. Un made in France di vetro nero e dalle tinte rosse, colori fedeli al nostro pipistrello preferito. Non è tutto, perché sul sito è possibile acquistare anche altri prodotti ispirati dal franchise, come:

Un rossetto in un contenitore a forma di papillon ($295) Una seconda versione della fragranza dal gusto esotico (Puro Gelsomino egiziano, Cashmeran e vativer haitiano) ($295) Una candela total black e dal logo del pipistrello, in grado di bruciare fino a 60 ore ($60)

Al momento si registra un 40% di sconto, rendendo così i prezzi più appetitosi. Per i veri amanti di Batman, è possibile inoltre anche acquistare un set (scegliendo due prodotti tra quelli citati in precedenza e un fumetto edizione limitata, ossia Batman: The Long Halloween #1).

Cosa ne pensate? Correrete ad acquistarli? Nel frattempo, noi vi rimandiamo alla nostra recensione di The Batman.