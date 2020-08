The Batman, la dieta e l'allenamento di Robert Pattinson nel dettaglio

Domani sbarcherà nuovamente al cinema nei panni di Neil nel fantastico Tenet di Christopher Nolan, ma Robert Pattinson è adesso sulla bocca di tutti per il suo atteso The Batman, ruolo per il quale ha dovuto intraprendere una dieta e un'allenamento davvero ferrei, da vero e proprio regime atletico-alimentare.

Nel dettaglio, l'attore ha dovuto:



- Ridurre alcool, carni lavorate, cibi fritti

- Allenarsi a boxe con "routine di sacchi di sabbia in stile militare" sulla spiaggia

- Correre per 5-10 KM tre o quattro volte alla settimana

- Iniziare e poi aumentare l'allenamento cardio, da 5 minuti a quasi un'ora al giorno

- Svolgere dei crunch in bicicletta e flessioni laterali con manubri, doppi crunch e il cosiddetto Esercizio di Superman, tre serie da 25 ripetizione a esercizio.



The Batman sarà ambientato nell'Universo New Earth che sarà completamente sviluppata da Matt Reeves e di cui farà anche parte la serie televisiva Gotham PD in sviluppo per HBO Max. Il Batman di Pattinson sarà basato invece su Year Two, dunque con una carriera da giustiziere mascherato appena agli inizi.



Il film vedrà anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell'Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. Faranno parte del cast anche Peter Sarsgaard e l'esordiente Jayme Lawson.

The Batman uscirà al cinema il 1° ottobre 2021. Voi cosa ne pensate? Vi ha convinto questo primo trailer? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Durante il DC FanDome, lo ricordiamo, sono stati presentati tra gli altri anche il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 e il trailer della Snyder Cut di Justice League.