The Batman, le dichiarazioni di Robert Pattinson e Zoe Kravitz dalla premiere del film

Come vi abbiamo mostrato questa mattina con le nuove foto di Robert Pattinson e Zoe Kravitz dalla premiere di The Batman, la scorsa notte a Londra la Warner Bros. ha presentato alla stampa britannica l'attesissimo film scritto e diretto da Matt Reeves.

Dal tappeto rosso, Robert Pattinson ha dichiarato: "Finalmente questa cosa sta iniziando a sembrare reale. Sono terrorizzato! Questa è la prima volta che il film viene mostrato ad un pubblico che non sia fatto di amici o familiari. Penso che passerò una lunga notte su Twitter, e sarà una notte lunga e terrificante. E' il ruolo più importante della mia vita. E sono contento di esserci arrivato a quest'età, perché penso che se fossi stato più giovane forse non sarei stato in grado di reggere tutta questa pressione. Ora invece la vivo come una cosa semplicemente divertente, una corsa davvero incredibile".

Nel frattempo Zoe Kravitz, interprete di Catwoman, ha raccontato com'è stato lavorare con Robert Pattinson, per il quale ha avuto soltanto elogi: "È una persona estremamente gentile e un attore straordinario, che nel corso della sua carriera ha sempre fatto delle scelte molto coraggiose e audaci. È anche incredibilmente divertente come persona, e credo che sia difficile trovare questa combinazione di caratteristiche in una persona di questo ambiente: sa prendere tutto con estrema leggerezza, ma allo stesso tempo è fenomenale in quello che fa."

Inoltre, l'attrice ha ammesso di essere rimasta sbalordita dal lavoro svolto dal regista Matt Reeves: "Per indole sempre molto dura e ipercritica con me stessa, ma per quanto riguarda il film nel suo insieme credo che Matt sia davvero riuscito a realizzare esattamente ciò che si era prefissato, ed è una cosa molto rara da vedere in questo ambiente. Sono stata semplicemente impressionata dal suo lavoro". Infine ha anche anticipato che Catwoman non guiderà la Batmobile: "Non ho avuto nessuna scena nella Batmobile! Speriamo per la prossima volta...".

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia. Per altri approfondimenti, scoprite che cosa succede in queste ore se digitate Bruce Wayne su Google.