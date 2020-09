The Batman, diamo un nuovo sguardo a Robert Pattinson grazie alle nuove locandine

La positività di Robert Pattinson è stata un duro colpo (oltre che per l'attore stesso e per la produzione, naturalmente) per i milioni di fan in spasmodica attesa di The Batman/b>, il cui hype era stato recentemente rinvigorito dall'uscita del trailer rilasciato durante il DC Fan Dome.

Bisognerà attendere, dunque: i tempi si sono ovviamente dilatati dopo le ultime notizie sulle condizioni di salute di Pattinson che, inevitabilmente, hanno reso difficile pronosticare una data per la ripresa delle attività sul set e, di conseguenza, dell'uscita in sala.

I modi per ingannare il tempo, comunque, non mancano di certo: tra rewatch compulsivi del trailer e ipotesi su ciò che potremo vedere nel film i fan avranno modo di tenersi occupati con mille attività diverse. In loro soccorso arriva ora la produzione stessa, che con le nuove promo art del film ci permette di dare un nuovo sguardo al protagonista interpretato da Robert Pattinson.

Nelle nuove locandine, oltre al logo del film di Reeves, vediamo infatti nuovamente il giustiziere mascherato di Gotham: la foto non differisce molto da quelle già pubblicate in precedenza, ma insomma... Di questi tempi non si butta via niente! Secondo alcuni, intanto, le riprese di The Batman starebbero per ripartire a breve; una teoria, invece, sta cercando di spiegare chi sia la seconda vittima dell'Enigmista nel trailer di The Batman.