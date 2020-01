The Batman, tutti i dettagli sulla produzione del film DC con Robert Pattinson

Dopo l'annuncio di Matt Reeves sull'inizio delle riprese di The Batman, Warner Bros. ha diffuso un comunicato stampa con tutti i dettagli relativi alla produzione del nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro.

Datato 28 gennaio, il comunicato annuncia ufficialmente l'inizio delle riprese del film, la cui regia è stata affidata a Matt Reeves. Come sappiamo ormai da tempo, a vestire i panni di Bruce Wayne/Batman sarà Robert Pattinson, mentre al suo fianco troveremo "una serie di celebri e famigerati personaggi" tra cui Selina Kyle/Catwoman (Zoe Kravitz), Edward Nashton/L'Enigmista (Paul Dano), James Gordon (Jeffrey Wright), Carmine Falcone (John Turturro), il procuratore distrettuale di Gotham City Gil Colson (Peter Sarsgaard), la candidata sindaco Bella Reál (Jayme Lawson), Alfred (Andy Serkis) e Oswald Cobblepot/ Il Pinguino (Colin Farrell).

Reeves produrrà il film insieme a Dylan Clark, con il quale ha già collaborato per la saga de Il pianeta delle scimmie, mentre Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo agiranno da produttori esecutivi. Il team del regista include il direttore della fotografia nominato all'Oscar Greig Fraser (ingaggiato anche per il Dune di Denis Villeneuve), il production designer James Chinlund (Il pianeta delle scimmie) e l montatori William Hoy (Il pianeta delle scimmie) e Tyler Nelson.

Sempre per quanto riguarda troupe, lavoreranno al film anche il VFX supervisor premio Oscar Dan Lemmon (Il libro della giungla); l'SFX supervisor nominato all'Oscar Dominic Tuohy (1917, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker); il tecnico del suono nominato all'Oscar Stuart Wilson (1917, Star Wars); la costumista premio Oscar Jacqueline Durran (1917, Piccole Donne) e i costumisti Glyn Dillon (Star Wars) e David Crossman (1917, Star Wars); l'hai designer Zoe Tahir (No Time To Die); e infine la truccatrice nominata all'Oscar Naomi Donne (1917).

The Batman, lo ricordiamo, debutterà nelle sale il 25 giugno 2021. Per altre notizie sul film, vi rimandiamo alle parole entusiaste di Colin Farrell sullo script di The Batman.