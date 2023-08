The Batman, nuovi dettagli sul film di Ben Affleck: 'Era il migliore di sempre, cazz*'

Ben Affleck ha fatto la storia di Batman grazie alla sua ultima apparizione in The Flash, ma il grande rimpianto dei fan del suo Cavaliere Oscuro è e sempre sarà il famoso film stand-alone mai realizzato The Batman.

Il progetto, nato come spin-off di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League e prodotto da Zack Snyder, avrebbe visto Ben Affleck nel triplice ruolo di sceneggiatore, attore protagonista e regista (quadruplo ruolo, contando anche la co-produzione), ma dopo l'allontanamento di Snyder dal mondo DC e i problemi personali che hanno colpito l'attore, il progetto si è prima arenato e poi evoluto nel The Batman di Matt Reeves, cambiato (quasi) totalmente dai piani originali della star e interpretato dalla new entry Robert Pattinson.

Ora, in una nuova intervista, il famoso storyboard artist Jay Oliva, conosciuto dai fan DC per aver diretto tantissimi adattamenti animati del mondo Warner Bros, e che ha lavorato fianco a fianco con Zack Snyder e Ben Affleck a Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman e Justice League (entrambe le versioni), ha rivelato nuove informazioni sul The Batman di Ben Affleck, film che ha contribuito a sviluppare tramite bozzetti, storyboard e altro. Parlando ai microfoni di Inverse, l'artista ha notato che gli è "vietato dire troppe cose su questo progetto", ma ha anche aggiunto: "Ho lavorato su un sacco di cose di quel film di Batman e la cosa davvero interessante è stata mettere insieme le fantastiche trame dei fumetti che non erano mai state veramente esplorate al cinema... La storia di Ben avrebbe coperto 80 anni di miti e avventure di Batman, avrebbe esplorato il personaggio da un nuovo tipo di prospettiva. Sarebbe stato il migliore di sempre, cazzo, sarebbe stato fottutamente fantastico. Era un film davvero molto intelligente e c'erano tantissime cose che mi fecero impazzire e che ho amato davvero, vorrei tanto che si fosse concretizzato. Ben ha dovuto andarsene per motivi personali e ha avuto tutto il mio appoggio e la mia comprensione, ma al di là di com'è andata posso dire che il tempo che ho trascorso con lui a lavorare al progetto è stato davvero bello. Un giorno spero che se ne potrà parlare più liberamente...".

Nel frattempo, vi rimandiamo alle ultime novità su The Batman 2, atteso sequel dell'acclamata saga con Robert Pattinson in arrivo ad ottobre 2025.