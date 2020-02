The Batman, tutti i dettagli del costume in un nuovo video

Mentre continuano le riprese di The Batman, Everyeye ha fermato le rotative per analizzare nei minimi dettagli il costume di Robert Pattinson in The Batman, nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves in uscita a giugno 2021.

Dopo i vari annunci per il cast - che ricordiamo includerà nomi di prim'ordine come Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright, Paul Dano, Andy Serkis e Colin Farrell, per un poster di personaggi che andrà da Catwoman all'Enigmista, passando per Pinguino, Carmine Falcone e gli immancabili Alfred e Gordon - l'entusiasmo per il nuovo lungometraggio DC Films è schizzato alle stelle nei giorni scorsi dopo che Reeves ha rivelato a sorpresa la nuova versione del costume di Batman, cosa che ha scatenato i fan sui social.

Tra teorie, raffinatezze e differenze con le passate versioni dell'iconica tuta, il video esclusivo pubblicato sul canale YouTube di Everyeye (e che trovate comodamente all'interno dell'articolo) passa in rassegna tutte le informazioni comunicate dal breve teaser che per la prima volta ha mostrato al mondo Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Vi ricordiamo che The Batman uscirà nei cinema di tutto il mondo il 25 giugno 2021 e non sarà una storia di origini, bensì una detective story a tinte noir ispirata a Chinatown di Roman Polanski che seguirà il vigilante di Gotham nel corso di una lunga investigazione durante i suoi primi anni di attività di giustiziere. In attesa di nuove immagini ufficiali che potrebbero arrivare nelle prossime settimane per evitare leak dal set (la Kravitz, ad esempio, ha rivelato di aver già effettuato il suo camera test per il costume di Catwoman), vi rimandiamo anche alle foto delle riprese in corse, che mostrano una gang col trucco da clown aggredire lo stunt-man di Pattinson per le strade di Gotham City.