The Batman: il design della nuova Batmobile sarà realizzato da Ash Thorp?

Continua la pre-produzione di The Batman dopo che Robert Pattinson è stato ingaggiato ufficialmente come nuovo interprete del Cavaliere Oscuro. In attesa di sapere di più sul cast e la trama del film, il concept arist Ash Thorp potrebbe aver rivelato il suo coinvolgimento nella realizzazione della Batmobile.

Quando un fan gli ha chiesto su Instagram se fosse al lavoro sul design di un "certo leggendario veicolo nero", Thorp, nel cui curriculum figurano anche Ender's Game, RoboCop, Assassin's Creed e Ghost in the Shell, ha risposto con un "Forse" accompagnato da un cuore nero. A meno che l'artista si stia divertendo a prendere in giro i fan, possiamo tranquillamente assumere che stia effettivamente realizzando la nuova versione della Batmobile.

Dopo aver visto due mezzi completamente differenti nei film di Tim Burton e Christopher Nolan, con questo nuovo The Batman potremmo trovarci di fronte ad una versione totalmente rivisitata (magari più realistica?) vista la voglia di Matt Reeves di portare su grande schermo un Batman molto diverso da quelli visti in precedenza.

Pattinson, infatti, vestirà i panni di un giovane Bruce Wayne aspirante Detective, ed è anche stato confermato che il film presenterà delle atmosfere noir molto simili ad un grande classico del genere come Chinatown di Roman Polanski.

Le riprese di The Batman sono previste per l'inizio del 2020 in vista della data di uscita prevista per il 25 giugno 2021.