The Batman: il design finale del costume secondo BossLogic

Com'è noto ormai da diverse ore, sul web è stato pubblicato il first look di Robert Pattinson nelle vesti di Batman, in un primo camera test della lavorazione del film diretto da Matt Reeves, The Batman. L'account di BossLogic ha lavorato sul breve filmato e ne ha tratto un'ipotetica versione finale del costume che indosserà Robert Pattinson.

The Batman vedrà la discussa ex star di Twilight protagonista nell'iconico ruolo di Bruce Wayne/Batman, affiancato da un cast pieno zeppo d'interpreti di spessore come Paul Dano nel ruolo de L'Enigmista, Zoe Kravitz in quello di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon e Andy Serkis nelle vesti del maggiordomo Alfred Pennyworth.



Tra i personaggi più attesi anche Pinguino, che dopo le voci su Jonah Hill e Josh Gad, è stato affidato - non senza sorpresa - a Colin Farrell, che riporterà Oswald Cobblepot sul grande schermo a distanza di decenni dall'interpretazione di Danny DeVito in Batman - Il ritorno di Tim Burton.

Online anche le dichiarazioni di Peter Sarsgaard su The Batman, definito 'brutale e perverso'. Sarsgaard ha parlato anche del ruolo di Harvey Dent, che nei film di Nolan è stato interpretato da Aaron Eckhart e in Batman Forever aveva il (doppio) volto di Tommy Lee Jones.