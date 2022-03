The Batman, decifrato il messaggio in codice nella scena post-credit: 'Sta arrivando...'

The Batman non ha una scena post credit, tuttavia gli spettatori che decidono di rimanere fino alla fine dei titoli di coda saranno 'premiati' da un criptico messaggio lasciato presumibilmente dall'Enigmista.

Cosa significa quel messaggio? Finalmente il codice è stato decifrato, e possiamo rivelarvi il vero significato della 'scena' post-credit di The Batman.

Ormai dovreste saperlo, il sito web 'ufficiale' dell'Enigmista, rataalada.com, esiste davvero e dopo l'uscita del film nelle sale è cambiato radicalmente. L'Enigmista adesso non chiede più agli utenti di rispondere alle vecchie domande apparse sul sito web prima della distribuzione del film, invece sullo schermo appare un codice simile a Matrix, che scompare rapidamente per diventare un collegamento ipertestuale ad un'altra pagina. Nella pagina, intitolata "Non è ancora finita", c'è un'immagine che deve essere decifrata (la trovate in calce all'articolo). Il codice rivela: "Pensi che io abbia finito, ma forse non conosci tutta la verità. Ogni fine è un nuovo inizio. Qualcosa sta arrivando."

Ovviamente la frase dell'Enigmista porta ad un'altra domanda: cosa sta arrivando? Presumibilmente, l'Enigmista collaborerà con Joker per un dare vita ad un nuovo piano che causi ancora più caos nelle strade devastate di Gotham, ovviamente nell'ancora non annunciato ufficialmente sequel di The Batman. E a questo proposito, sul sito dell'Enigmista si trova anche un altro messaggio tutto dedicato al Cavaliere Oscuro: si tratta di una serie di numeri solo apparentemente casuali, ma che in realtà puntano alle date di pubblicazione dei fumetti in cui vennero introdotti Batman, Alfred, Catwoman, Enigmista, Falcone, Pinguino, Joker e ... Harvey Dent, alias Due Facce: anzi, per la precisione, il numero associato a Due Facce fa riferimento ad un albo a fumetti in cui il villain fuggì dal manicomio Arkham - ottobre 1974, Batman #258.

Insomma, se Harvey Dent dovesse comparire nel sequel di The Batman, non sorprendetevi. Per altre letture ecco 5 film con Robert Pattinson da vedere assolutamente dopo The Batman.