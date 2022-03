The Batman, debutto stratosferico: in pandemia secondo solo a Spider-Man: No Way Home!

Dopo gli incassi delle anteprime di giovedì di The Batman, il cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson si prepara ad iniziare quello che la Warner Bros. spera sarà un lungo dominio al box office globale.

Nel suo primo venerdì di programmazione in Nord-America il film ha incassato la bellezza di $57 milioni da 4.417 location, cifra che ha spostato le cifre degli analisti ad un'apertura da $120 milioni di dollari nel week-end completo nei soli Stai Uniti: come al solito le cifre ufficiali arriveranno al più tardi nel corso della giornata di lunedì, ma queste previsioni fanno di The Batman l'unico altro film insieme a Spider-Man: No Way Home a godere di un week-end di debutto superiore al tetto dei $100 milioni di dollari dall'inizio della pandemia. Inoltre, il cinecomic di Matt Reeves è anche il primo film in quattro anni per la Warner Bros. che riesce a superare i $100 milioni nel week-end (l'ultimo titolo dello studio di Burbank a riuscire nell'impresa era stato It, con un'apertura da 123 milioni di dollari nel settembre 2017).

Il dominio di The Batman potrebbe essere assicurato non solo dal giudizio entusiastico della critica e della caldissima ricezione iniziale del pubblico, ma anche da un altro fattore fondamentale: la quasi totale assenza di film 'competitor' per tutto il mese di marzo, col prossimo blockbuster, Morbius della Sony Pictures, previsto per l'1 aprile. Ciò potrebbe indurre il pubblico di appassionati a tornare in sala più volte per The Batman, e come sappiamo la tenitura di una pellicola nelle sale dipende soprattutto da questo.

Per altre letture, ecco 6 film da rivedere per prepararsi a The Batman.