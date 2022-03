The Batman: un debutto da record in 8 mercati per il film di Reeves!

The Batman è finalmente arrivato al cinema, non solo nelle sale italiane, ma anche all'estero. Secondo quanto riportato, il debutto del film è straordinario, e con solo otto mercati attualmente attivi, ha guadagnato già un totale di 5,3 milioni di dollari.

Ovviamente ci si aspetta che queste cifre crescano in modo esponenziale. E infatti secondo le previsioni The Batman otterrà 225 milioni di dollari al suo debutto in tutti i mercati. Adesso, da quanto sappiamo, se ne sono aggiunti ben 47 oggi e 19 venerdì, quando il film sarà praticamente presente in tutto il mondo.

Dai dati che sono giunti, il debutto in Corea, che è coinciso con un giorno di festa, ha fruttato alla Warner Bros ben 1,7 milioni di dollari, segnando la miglior apertura durante la pandemia e il secondo miglior lancio di un film di Batman dai tempi di The Dark Knight Rises. Le cose sono andate ancora meglio in Francia, dove si sono toccati i 2,1 milioni di dollari, contando anche le anteprime. Numeri che mettono The Batman allo stesso livello di The Dark Knight e davanti a Dune.

Anche in Svezia, Indonesia e Belgio le cose sono andate molto bene, con numeri ovviamente proporzionati alla popolazione. Sono stati incassati infatti rispettivamente 414.000, 362.000 e 193.000 dollari.

Si parla in ogni caso di cifre incoraggianti, che con l'arrivo del weekend e il debutto in altri Paesi fanno ben sperare. Staremo a vedere. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione di The Batman.