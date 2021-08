The Batman: DC Comics pubblica i fumetti che hanno ispirato il film con Robert Pattinson!

In attesa di nuove informazioni ufficiali che arriveranno presumibilmente ad ottobre durante il prossimo DC FanDome, nuovi retroscena ufficiosi su The Batman arrivano da DC Comics, che ha presentato un cofanetto dedicato ai fumetti che hanno ispirato il film con Robert Pattinson.

Il numero 16 della rivista di sollecitazioni DC Connect ha rivelato un primo sguardo a The Batman Box Set, una raccolta di edizioni con copertina morbida di tre libri che hanno fornito l'ispirazione generale per il film scritto e diretto da Matt Reeves: si tratta di Batman: The Long Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale, Batman Ego and Other Tails di Darwyn Cooke e Batman: Year One di Frank Miller e David Mazzucchelli. I tre libri sono contenuti in un cofanetto impreziosito dai disegni di Jim Lee, creatore del fantastico poster rosso e nero del Batman di Robert Pattinson presentato in anteprima al DC FanDome 2020.

Sulla rivista DC Connect si può leggere: "Riscopri le storie classiche che hanno ispirato il lungometraggio di The Batman! Questo cofanetto include edizioni con copertina morbida di tre libri che il regista Matt Reeves ha citato come le sue maggiori influenze per il film in uscita: Batman: The Long Halloween, Batman Ego and Other Tails e Batman: Year One."

Il Batman Box Set verrà venduto per $63,00 e uscirà l'1 marzo 2022, praticamente pochi giorni prima che Robert Pattinson faccia il suo debutto nelle sale nei panni del Cavaliere Oscuro: l'uscita di The Batman, lo ricordiamo, è prevista per il 4 marzo 2022, e in quei giorni saranno messi in vendita anche le nuove action figure ufficiali di The Batman.

Per altri approfondimenti, scoprite il titolo provvisorio del prequel di The Batman, la serie tv di HBO Max prodotta sempre da Matt Reeves che sarà ambientata un anno prima degli eventi del film.