The Batman: Dave Bautista e Giancarlo Esposito sono Bane e Mr. Freeze in due nuove fan art

Mentre si aspetta di capire quando potranno riprendere le riprese dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, posticipato a causa della Pandemia da Coronavirus al 1° ottobre 2021, i fan dell'Uomo Pipistrello e della DC volano con l'immaginazione verso fan casting di tutto rispetto, come si può ammirare anche nelle immagini.

Due appassionati e artisti differenti hanno infatti fantasticato su due interpreti differenti che potrebbero vestire i panni di due grandi villain di Batman nel film con Robert Pattinson. Stiamo parlando di Dave Bautista (Guardiani della Galassia, Blade Runner 2049) e di Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), che per l'occasione sono stati trasformati nel forzutissimo Bane e nel pericoloso Mr. Freeze.



Due ruoli nemici che curiosamente sono apparsi in passato in quello che è ancora oggi considerato il peggior film mai prodotto sul supereroe DC, il Batman & Robin di Joel Schumacher, rispettivamente interpretati da Jeep Swenson e da Arnols Schwarzenegger. Il risultato non è stato dei migliori, anche se il film e i personaggi sono entrati nella cultura popolare come scult.



Nel cast di The Batman troveremo Robert Pattinson come eroe titolare, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Zoe Kravitz come Catwoman. Non sarà una storia d'origini e avrà un tono noir che metterà al centro della narrazione e dell'azione l'evoluzione di Batman e le sue capacità di "più grande detective del mondo".