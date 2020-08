The Batman: Dave Bautista sarà Bane? L'ex-wrestler risponde ai fan

Per i fan del Cavaliere Oscuro si è aperto un nuovo spiraglio narrativo quando una fanart con Dave Bautista nei panni di Bane ha fatto il giro del mondo pochi giorni fa. In molti hanno sperato che potesse anticipare il debutto dell'ex-wrestler al fianco di Robert Pattinson e adesso lo stesso Bautista commenta la vicenda.

La risposta dell'attore arriva a fronte dei numerosi post che invocavano a gran voce il temibile villan di Gotham:

"Ho appena letto un articolo in cui si ipotizza che Dave Bautista potrebbe e dovrebbe interpretare Bane nel nuovo film The Batman con Robert Pattison. Per favore, fate che sia così", ha scritto un utente su Twitter taggando Bautista, la cui risposta, purtroppo negativa, non si è fatta attendere. "Sfortunatamente non sarà così. Ho fatto del mio meglio" ha infatti commentato l'attore, calando definitivamente il sipario su una sua apparizione nel film di Matt Reeves.

Il cast attualmente confermato sarebbe quindi composto, oltre che da Pattinson, da Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguino) e Paul Dano (l'Enigmista). Altri personaggi molto attesi sono il Carmine Falcone di John Turturro e il procuratore distrettuale Gil Colson interpretato da Peter Sarsgaard. Il ruolo di quest'ultimo non è ancora stato chiarito, anche se molti vedrebbero in Colson il futuro Due Facce.

