The Batman: date un'occhiata alle bellissime felpe del merchandise del film

Dopo l'arrivo di un set LEGO di The Batman e delle action figure, Merchoid mette in commercio delle bellissime felpe con cappuccio che presentano un design che riprende lo stile del costume del supereroe, e con il logo creato per il film.

Le taglie vanno dalla S alla XXXL, e sono già ordinabili sul sito di Merchoid, al prezzo di 59,99 dollari, cifra che include le tasse e le spese di spedizione negli USA. Troverete le immagini delle felpe in fondo all'articolo. Questi capi di abbigliamento si vanno ad aggiungere a delle t-shirt annunciate poco tempo fa, e a cui probabilmente si uniranno altri elementi che andranno a comporre il merchandise ufficiale della pellicola.

Come sicuramente ricorderete, in The Batman vedremo Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, mentre al suo fianco ammireremo Zoë Kravitz, che sarà Selina Kyle aka Catwoman. Tanti i cattivi che arriveranno per scontrarsi con il protagonista, tra cui riconoscerete volti già visti. Tra questi infatti ci sono L'Enigmista, il Pinguino e Carmine Falcone.

Vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 Marzo 2022. Intanto, mentre potete ammirare le felpe ispirate al look dell'Uomo Pipistrello, potete dare uno sguardo al costume di Robert Pattinson in The Batman: sapevate che contiene un easter egg?