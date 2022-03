The Batman, la data d'uscita del bluray! La steelbook è meravigliosa, ecco quando arriva

A poche ore dalla data di uscita di The Batman su HBO Max, il cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson si mostra anche nella sua versione home-video bluray e steelbook.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, l'edizione home-video di The Batman arriverà in Italia dal 30 giugno prossimo, e lo farà in grande stile con un quadruplo formato: oltre alla versione in dvd, infatti, il nuovo film della saga del Cavaliere Oscuro sarà in vendita anche in bluray 'normale', in bluray 4K UHD e in una splendida steelbook Edition contenente sia il disco bluray che il disco in 4K. La cover delle steelbook è quantomai affascinante, e replica i primi poster dalla fotografia rosso 'Vendetta' usciti per il film.

I prezzi varieranno ovviamente a seconda dell'edizione scelta, e si andrà dai 18 euro per la versione in bluray normale ai 29 euro per la steelbook. Per maggiori informazioni consultate il link di Amazon che trovate in basso.

The Batman di Matt Reeves è già uno dei film più acclamati dell'anno dalla critica di tutto il mondo, e ha riscosso un notevole successo anche in termini di pubblico, varcando la soglia dei $500 milioni di dollari di incasso in appena due settimane di programmazione. E' il primo film di un nuovo franchise esclusivamente dedicato a Gotham City, che presto oltre ad un sequel già in lavorazione (il contratto di Robert Pattinson prevede 'almeno' tre film) si espanderà con tante serie tv per HBO Max: due di queste sono già in sviluppo, una dedicata a Pinguino e un'altra ambientata nel manicomio Arkham.