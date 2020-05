The Batman sarà più dark di tutti gli altri film sul Cavaliere Oscuro: arriva la conferma

Nel corso di una recente intervista concessa a LADBible, l'attore Andy Serkis ha rivelato diverse nuove informazioni su The Batman, attesissimo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson.

Nonostante abbia più o meno saputo tenere le labbra cucite, l'attore ha ceduto quando gli è stato chiesto se i fan possano aspettarsi un Batman "più oscuro, più cupo" rispetto ai precedenti adattamenti realizzati, e Serkis - interprete di Alfred - ha confermato che sarà così.

"Posso solo dire che questa affermazione non è lontana dalla verità", ha dichiarato l'attore, che ha anche anticipato che la storia sarà molto legata al rapporto fra Bruce e Alfred.

L'attore e regista britannico - che è attualmente impegnato nel montaggio di Venom: Let There Be Carnage - ha spiegato inoltre che col suo lavoro non sta cercando di imitare le passate interpretazioni di Alfred, quanto piuttosto di concentrarsi sul come rendere il personaggio innovativo: "Michael Caine è stato fantastico. Il suo Alfred è leggendario, non potevo nemmeno provare ad imitarlo, davvero. Ma è un processo che trovi da solo. È come recitare uno dei ruoli iconici di Shakespeare, ti guardi indietro, li rivisiti e devi renderlo tuo e capire cosa c'è al centro del personaggio che può collegarsi a ciò che è dentro di te."

