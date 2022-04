The Batman, Danny DeVito: 'Bravo Colin Farrell, ma resto fan di Tim Burton'

Alla fine Colin Farrell ha ricevuto la benedizione che, forse, più di tutte aveva agognato nell'accettare il ruolo del Pinguino in The Batman: quella di Danny DeVito, che per Tim Burton diede volto, ormai più di 30 anni fa, proprio al celebre villain del giustiziere mascherato di Gotham.

Mentre è in arrivo la versione home video di The Batman con ben due scene tagliate, infatti, DeVito ha voluto elogiare proprio la prova del suo erede nel film di Matt Reeves: "Penso che Colin abbia fatto un ottimo lavoro. È stato un Batman più spigoloso, serio, tipo gangster. Ci sono anche tre italiani come cattivi, i Falcone! Ma parlando delle performance, Colin (che è un mio grande amico) ha fatto un ottimo lavoro. Bisogna togliersi il cappello per chiunque si conceda tutto quel tempo al trucco: io lo feci per il Pinguino e mi piacque tanto" sono state le parole dell'attore.

Nel confrontare i film di Reeves e Burton, però, DeVito non può non ammettere le sue preferenze: "Confrontando i due film, io resto un fan di Tim Burton. Amo il modo melodrammatico e sopra le righe in cui Pee-wee Herman mi getta giù dal ponte. Mi fa ridere. Quindi sono situazioni molto diverse, ma il film mi è piaciuto". E voi, quale delle due versioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando arriverà in Italia la versione digitale di The Batman.