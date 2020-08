The Batman, Danny De Vito sul Pinguino di Farrell: 'Credo che sarà grandioso'

Senza pericolo di smentita possiamo dire che il Pinguino interpretato da Danny De Vito è stato uno dei villain più inquietanti del Batman cinematografico: finalmente l'attore potrà passare il testimone a qualcun altro in vista di The Batman.

In attesa di scoprire di più sul film di Matt Reeves grazie al DC Fan Dome, De Vito è stato intervistato da Collider e si è detto fiducioso nei confronti di Colin Farrell: "Non ho parlato con lui da quanto ha avuto il ruolo, ma non vedo davvero l'ora. Credo che sarà grandioso, senza alcun dubbio, perché è un grande attore. L'unica cosa di cui si deve preoccupare è che Oswald Cobblepot si presenti a casa sua".

Sembra proprio che ci sia massima fiducia nei confronti dell'attore, anche se quest'ultimo aveva rivelato ad inizio lavorazione che il suo non sarebbe stato un ruolo da villain principale: "Non sono presente in tutto il film, ma ci sono un paio di scene interessanti e non vedo l'ora di tornare a lavoro sulla mia creazione. Sento che è qualcosa che non ho mai avuto la possibilità di esplorare".

Di sicuro la direzione presa nel nuovo film sarà completamente diversa rispetto a Batman Returns, lontana dalle atmosfere tetre e grottesche tipiche di Burton, ma è probabile che Colin Farrell riesca a regalarci un Cobblepot altrettanto valido.

In attesa di scoprire qualcosa in più al DC FanDome, ecco un paio di interessanti fan art del Pinguino.